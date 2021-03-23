文家良馬房「好友無敵」上仗由潘頓改配黎海榮，結果在後者出色發揮下打破逾一年不勝的悶局。

周三（24日）谷草夜馬，這匹七歲馬將回師第四班角逐勝程1650米，且看能否為黎海榮再增添一場寶貴的頭馬。

今晨（23日）七點左右，黎海榮策騎文家良馬房「好友無敵」前往內圈跑道加課。

文家良就喺烽火台地下，用望遠鏡全程觀察馬匹走勢。

黎海榮對呢隻上仗贏馬之老黃忠相當喜愛，操完落馬兩度摸馬頭。

佢隨後又到烽火台與文家良討論出擊大計，鬥志相當鮮明。

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