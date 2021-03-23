莫雷拉剛周日（21日）憑「達心星」贏出今屆打吡大賽，氣勢如虹。

周三（24日）谷戰，雷神座騎陣容依然強勁，其中第四場四班1000米的「明月生輝」，來港兩戰均配田泰安在同程得第三，今場換雷神決心贏馬補中。

練馬師羅富全受訪時說：「『明月生輝』上場的跑道形勢，外面衝刺似乎更有利，反觀此駒排一檔沿內欄競跑，走勢未算強勁，可能與當日場地偏差有關。」

「『明月生輝』上場負於頭馬『天火同人』及亞軍『無限商機』跑第三名，周三晚上述三駒再次同場碰頭。」

「『明月生輝』由上場的1檔變為今次的11檔，雖然難跑些少，但牠本身有速度，如果出閘夠快，可以跟前跑。」

「而『天火同人』及『無限商機』今場加了磅，令三駒的形勢更見平均，我當然希望『明月生輝』可以反先對手。」

「『明月生輝』上仗拼後狀態有進，早前由莫雷拉接手試閘，雷神試後也對這匹質新馬目前的狀態感到滿意，再戰谷草1000米路合，期望可順利開齋。」

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