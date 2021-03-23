周三（24日）快活谷夜賽，第八場三班1200米的「騰飛塔」，今戰初次渡江跑谷草，練馬師蘇偉賢自爆是為了莫雷拉，可算用心良苦。

「騰飛塔」在港初出即由潘頓贏田草1200米，再出同程轉交田泰安策騎，僅以短馬頭位搏輸屈居第二。

「騰飛塔」上場增程跑1400米，鞍上人仍是田泰安，卻跑到包尾過終點，賽後田泰安更被小組問話，此駒今場換上莫雷拉，當然希望拼個明白。

蘇偉賢受訪時說：「我原本部署『騰飛塔』在剛周日（21日）打吡大賽日出賽，並想找莫雷拉壓陣。」

「雷神回覆我當日早已接了座騎，我為了確保雷神可以騎到此駒，便安排馬兒轉爭谷草，並卜定由對方上陣。」

「在我心目中，『騰飛塔』是一匹很聰明的馬，谷草也可以應付，我只擔心排8檔稍外 。」

「『騰飛塔』上場表現失望，賽後我問過田泰安，也為馬兒做了一切健康檢查，也找不到任何原因 。」

「馬兒拼後食慾良好，狀態健康也正常，我估計牠上場失望的原因是增程跑1400米，路程似乎不合適，令馬兒難以應付，因而交不出應有水準 。」

「此駒質素尚新，需要多些時間成長，今場換上莫雷拉且縮程跑1200米，希望馬兒小休後養精蓄銳，今場有接近走勢。」

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