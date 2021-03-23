周三（24日）谷草賽事，第一場五班1000米的「慣勝情緒」，上仗配巴度出爭同程被捧成4倍大熱，可惜僅跑第九名，賽後騎者更被競賽小組問話，需要解畫。

今次「慣勝情緒」捲土重來，雖然排在12檔起步，但換上剛憑「達心星」贏打吡的大紅人莫雷拉操刀，預期會有不同表現。

鞠應悌博士受訪時說：「『慣勝情緒』質素尚新，需要多點時間成長及學習。上仗此駒在巴度胯下守在內欄競逐，或因此感到有點壓迫感，跑來不太暢順。」

「當然，亦可能是人馬不太合拍，或馬兒未夠強壯，總之在種種不利因素下，交不出好成績。」

「『慣勝情緒』今次回配莫雷拉上陣，人馬前仗曾在同程跑第三，應該比較合拍，雖然談不上很有信心，但希望馬兒今仗取位順利，可以跑得接近。」

「『慣勝情緒』由蔡約翰為我引入，練馬師雖未曾給予牠任何評價，但說過馬兒健康及狀態對辦，我當然信任他的判斷。」

「慣勝情緒」今場排12檔起步，鞠博士希望藉莫雷拉的走位搭夠。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199