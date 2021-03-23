見習生周俊樂自於季內11月14日升格受讓七磅以來，用了四個多月時間增添17場頭馬。

他在港已累積至37Win，差八Ｗin便再升格改減五磅。

今次（24日）谷夜賽事，告東尼馬房兩匹降班馬，第二場「勇敢動力」及尾場「常常精綵」均由周俊樂減七磅主轡。

以季內騎練暫於谷草賽事，合作交出五冠一亞三季成績計，上述兩駒自然值得留意。

可是自從周俊樂受讓七磅起計，他與東廐暫合作12匹130磅或以上（實際負123或以上參賽）之馬，只獲三亞兩季零取勝。

第二場「勇敢動力」季內曾於四班直路賽所負不遠，今次初戰第五班減七磅如釋重負（實際負123磅跑），引起馬迷關注。

既然周俊樂跑東廐重磅馬，季內尚未贏過，此駒縱排內檔出閘，也不一定會有頭馬見面。

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