何良馬房今季兵源緊絀，數量一直處於全港最少之餘，廐內賽駒絕大多數評分均是處於第四及第五班。

今季何廐十場頭馬全數由60分或以下賽駒取得，可見在限米煮限飯的情況下，必須將箭頭放在低班賽事中攻堅。

周三（24日）舉行谷草夜馬，「木火同明」升班角逐第八場三班1200米，繼1月10日「奮鬥從心」後，何廐再派馬出戰三班或以上賽事。

「木火同明」近七戰谷草1200米獲三冠一亞佳績，當屬何良馬房今季代表作。

這匹五歲馬雖然須面臨升班的難度，不過同場有「金鷹翱翔」、「電路七號」及「多姿多財」等快馬列陣，預期形勢相當有利這匹後上馬發揮。

「木火同明」今季大熟大勇，且看能否為何良繼去年5月20日「盛大光輝」（已轉投丁廐）後，相隔逾十個月再次在三班賽贏馬。

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