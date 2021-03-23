莫雷拉剛周日（21日）策騎方廐「達心星」攻下打吡，個人與頭號戰友方嘉柏同樣第二度奪魁。

當時雷神入直路機警率先突圍透出，最後以頭位之微力拒「將王」險勝，粉碎田泰安首奪打吡之美夢，大部份人認為「達心星」成功奪標，雷神明顯技勝安仔一籌。

周三（24日）谷草夜賽，三匹上仗在田泰安胯下成熱門搏失之馬，包括「爪皇烈焰」、「明月生輝」及「騰飛塔」悉數轉由莫雷拉壓陣，隨時一併補中而回。

安仔早前騎「銀馳」論論盡盡屈居亞軍，雷神接手親試大閘後出賽即大勝開齋，馬迷歷歷在目。

第四場四班1000米，羅富全馬房「明月生輝」，出道兩戰均配田泰安跑同程，上仗被捧成3.4倍次熱，結果跑獲季軍，表現未盡理想。

3月12日由雷神策騎試閘，開閘應聲彈出，末段在騎師按韁跑第二，走勢順暢自然，打王牌再攻此程，開齋決心不小。

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