方嘉柏為奪今季冠軍練馬師寶座，近期頻在主場快活谷出擊，已連續四次在谷夜勝出頭馬。

3月份首三次谷戰，方廐共有五匹新入位馬列陣，結果取得兩冠兩亞一季，反映練者讓同類馬連環搏殺求逞。

周三（24日）谷夜，方廐有第二場「度身訂做」、第五場「大醇威」及第九場「快步速」上名後再出，再有好表現可以預期。

「度身訂做」上仗轉投方廐初出即於谷草一哩拼入亞席，只以馬頸位不敵班底較高的「好友無敵」。

如今續配何澤堯再戰同程，有望打開轉廐勝門。

另外，「大醇威」及「快步速」上仗在3月10日同晚上名，今次再被安排齊戰谷夜。

「大醇威」出王牌兼續配馬房見習生陳嘉熙受讓七磅，人馬可望迸發勝利火花。

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