今季最後一場1600米一級賽冠軍一哩賽，將於4月25日在沙田馬場上演。

今屆賽事共有25駒報名，其中13駒為本港賽駒，當中準馬王「金鎗六十」、衛冕冠軍「川河尊駒」及兩項一級賽冠軍「夏威夷」屬爭標主力份子。

另外，香港打吡大賽盟主「達心星」亦將加入戰團，與「川河尊駒」攜手出擊，力爭為方嘉柏馬房連奪兩屆此項大賽桂冠。

海外大軍則有12駒報名，日本隊佔八駒最多，「冠軍車手」、「禮讚歌詠」、「拉丁城市」及「戰舞者」皆屬一級賽盟主。

英國代表亦有「亂世英豪」及「仙幻之王」名列在內，後駒競賽生涯僅出賽五次，兩次角逐三級賽皆跑獲亞軍，實力仍未見盡。

至於法國及卡塔爾各有一駒報名，分別為「杜哈尼」及Think Big。

----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199