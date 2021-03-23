霍利時馬房自季內2月初因遲了入紙排位而不准參賽以來， 一連11個賽日只憑「鑲白旗」取得一Win，成績很不理想。

季內時廐已獲11場頭馬，尚差五Win才達標上岸，估計問題不大。

今次（24日）谷草夜賽，時廐佈下強陣，第二場「爪皇烈焰」及第五場「爸巴閉」分別由莫雷拉與潘頓策騎，可謂擺明車馬出擊。

至於頭場「隨我來」及第八場「金鷹翱翔」這兩匹重磅馬均配見習生周俊樂減七磅，同樣是有的放矢。

霍利時季內暫與周俊樂合作九戰谷草，錄得兩冠三季，餘下四駒中，「信威王子」及「奇真」皆屬大冷門，敗不足據。

由此可見，時廐打谷戰用得周俊樂必有所圖，加上「隨我來」及「金鷹翱翔」近戰俱有接近走勢，今場同樣不宜小覷。

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