星期三（24日）舉行谷中夜賽，共有九駒初跑谷草，其中三駒試過谷閘。

第三場「天德」谷閘一次落第，於去年11月13日由薛恩出試1200米，當日於300米移出，開鞭追上跑第五。

第八場「騰飛塔」兩次谷閘兩亞，第一次於去年9月26日由田泰安出試1200米，當日在300米移出，負於「白鷺飛翔」半個馬位而回，走勢吸睛。

另一次於去年10月17日由田泰安出試1200米，當日在200米被力策，結果加速跑第二，負於「合約精神」四分三馬位，表現同樣有水準。

第九場「常常精綵」一次一季，於去年3月7日由莫雷拉出試1200米，當時在200米被開鞭，最終加速跑第三，負於「慈愛恩典」、「薈力之城」而回。

同父馬有「勝利威龍」曾於谷草1200米兩捷，相信「常常精綵」可勝任谷戰。

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