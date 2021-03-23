今屆香港打吡周日（21日）曲終人散，坊間不少評論把「將王」之敗歸咎田泰安，騎者當然希望快些贏馬，吐一口烏氣。

今期（24日）谷草夜賽，田泰安騎足九場，第八場三班1200米賽事，莫雷拉唔騎自己贏開的「股票傳奇」，而改策同場的「騰飛塔」，前駒的帥權落在田泰安手中。

雖然「股票傳奇」是雷神的棄騎，田泰安執二攤，不過此匹呂廐馬季內在谷草同程錄得三場勝仗，四歲馬表現如日方中，田泰安有權冷手執個熱煎堆，順利取勝。

田泰安說：「我認為『股票傳奇』居三班夠跑。」

「由於今仗排不利的9檔起步，我們不希望馬兒留在馬群後列，在直路才發力追過對手。」

「惟此馬似乎在早段需要稍留，末段才可交出更強勁的衝刺力，我要與練馬師呂健威商量戰略。」

「此馬的質素不錯，希望初次在三班上陣，即有好表現。」

「我在晨課曾策騎牠操練，牠很文靜。」

「馬兒曾在閘廂內出現過問題，但問題似乎已解決了，我當然不希望馬兒在今次競賽時出現任何問題。」

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