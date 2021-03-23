準馬王「金鎗六十」今季表現勢不可擋，近三戰連續摘下香港一哩錦標、董事盃及香港金盃三項一級賽，後兩項賽事為三冠馬王系列頭兩關。

隨着日本三冠馬后「謀勇兼備」早前確定來港參戰女皇盃，不少人期望「金鎗六十」與前駒的世紀對決，必定成為冠軍賽馬日之焦點。

然而據悉呂健威與何澤堯商討後，認為現階段「金鎗六十」跑1600米更有把握，因此傾向角逐冠軍一哩賽而非女皇盃。

不過最終決定還未落實，皆因「金鎗六十」仍有可能挑戰三冠馬王尾關遮打盃，若果由1600米大幅跳程跑2400米難度太高。

今天（23日）馬會公佈了冠軍賽馬日的報名名單，「金鎗六十」同時報名了冠軍一哩賽及女皇盃，且看屆時最終答案如何。

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