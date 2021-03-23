是次（24日）谷草夜賽頭場葉楚航馬房「榮彩大道」，上仗久休復出跑同班同程，最終以驚人後勁一衝而過，取得服役首Win。

此駒贏馬後被加七分至32分，仍於第五班出賽，按本身上仗表現計，今場大有機會取得連捷。

然而翻查葉廐季內暫時20匹新勝馬，只得「其利斷金」再出再贏，整體連捷率僅得5%。

至於「都靈紅星」、「晉神」及「榮冠大道」勝後再出分別跑第二及第三，整體上名率亦不高。

如今「榮彩大道」排11檔出閘，預期陣上形勢與上仗贏馬時截然不同，加上馬房有上述不利數據打底，馬迷不宜太過追捧此駒。

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