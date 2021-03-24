今季1月31日總場次222田草五班1400米，亞軍「紅磚勇士」、第六名「富存英雄」、第七名「果然友」及第八名「樂盈盈」，其後合共交出四冠四亞兩季佳績，反映該場五班賽水準算高。

同場蘇保羅馬房「天意」全程走三叠蝕位，直路仍有餘力上前，最終負於頭馬「明月昇輝」（已退役）一個馬位，演出不俗。

對上兩仗跑五班1400米均失運，均排10檔或以外形勢不合發揮，熱倒屬意料之內。

同主馬「箭意」季內轉谷後三戰不失Q，「天意」休息近兩個月後，今次（24日）被安排轉跑谷草C加3賽道，說不定可步前駒後塵在谷中勝回一仗。

第三場四班1650米，蘇偉賢馬房「湛江最醒」今季屢戰未勝，這次終於用上周俊樂減七磅，值得重視。

翻查季內總場次251同班同程，頭馬「追風驥足」、季軍「快步速」及殿軍「永益善」，其後合共取得四冠兩亞三季，足以反映該場亞軍「湛江最醒」入Q頗具實力。

此駒上季評58分贏馬，現評59分搵埋周俊樂減七磅，形勢十分有利，可望借勢殺出重圍。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199