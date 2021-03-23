莫雷拉季內得到蔡約翰與方嘉柏兩大冠軍級馬房支持，在騎師榜一直保持領先，目前拋離第二名潘頓22Win之多。

然而今次（24日）谷草賽事，他並非與上述兩馬房最多合作，反而替羅富全馬房三駒操刀，包括第三場「皇寶」、第四場「明月生輝」及尾場「勁無比」。

翻查上季羅富全與莫雷拉合作谷草賽事成績異常突出，合作19匹次獲七冠六亞四季，上名率近九成，差唔多出親都掂。

至於今季二人暫合作同類賽駒20匹次，獲得五冠四亞兩季，上名率降至五成半仍不算差。

特別要留意的是今季他們合作谷草王牌馬，暫有九匹只得兩冠一亞，上名率僅三成。

今次「明月生輝」及「勁無比」上仗皆上名，今場打王牌同由莫雷拉接手，計數點都要秤高啲。

可是從上述數據反映，同類馬今季非太可靠，馬迷還是小心選擇吧！

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