今天（23日）共有兩駒宣佈退役，包括羅富全馬房「勁瀟灑」及霍利時馬房「吉利蛋」。

「勁瀟灑」服役以來兩度在谷草1200米掄元，今季首戰（去年9月16日）在此程取得跨季連捷。

不過隨後這匹五歲馬上陣六次皆三甲不入，包括上周三（17日）谷戰在巴度胯下跑第八名。

「勁瀟灑」歷來取得1,675,400元獎金，此駒退役後，羅富全馬房現有68駒。

另外，「吉利蛋」為四歲未出賽澳洲自購新馬，本身已打王牌報名參加周日（28日）四班1200米，並列作正選，不過今天卻被幕後放棄。

「吉利蛋」退役後，該場後備一「快樂歡騰」（蘇偉賢馬房）將可補上參戰。

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