方嘉柏與潘頓這對冠軍級騎練以往合作關係緊密，兩人攜手贏得不少經典賽事。

然而今季情況有所不同，須知兩人自去年9月23日「金如意」（已退役）後，便再無任何合作紀錄。

不過方嘉柏及潘頓今晨（23日）上演一幕破冰之旅，應屆珠峰錦標盟主「川河達駒」今晨八點，潘頓首次過檔試1000米直路大閘，並且輕鬆取得第一。

試閘之前，呢對騎練已經喺機坪傾咗一輪。

試完閘之後，兩個人又一邊睇馬。一邊研究馬匹試閘走勢，成為今天晨操焦點所在。

「川河達駒」將會進軍在4月5日舉行的二級賽短途錦標，屆時表現值得期待。

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