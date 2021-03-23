巴西騎師馬雅自三月十日策「曈曨光彩」首次入位後，連續四次賽事皆有座騎跑入三甲，七匹上名馬全部跑第三俱有好分頭，已開始入局。

馬雅明晚（24日）共策三駒上陣，姚廐「海島材子」和容廐「永同歡欣」皆有冷味，可視作位置Q及三重彩配腳看待。

第三場四班1650米「海島材子」，季初在田草1600米初嚐勝果，亞軍「博愛友威」最近亦已贏馬，賽績硬淨。

最近姚廐「魅影揚飛」及「有視力」皆配馬雅入冷位，反映練者十分關照他，吼得過。

第八場三班1200米「永同歡欣」，獲兩冠一亞兩季皆在同程取得，獨沽一味。

上仗初配馬雅跑同程排十檔，形勢不利也追得第五，久沉馬已見復蘇。

上次贏馬評80分，現時減至75分佔便宜，抽一檔可爆。

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