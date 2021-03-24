這次（24日）谷草夜馬編排在全場最狹窄的C加3跑道上演。

根據資料，近四季暫舉行過28次谷C加3欄賽事，每次例有1檔馬勝出，然而今戰頭八場賽事完成後，並無1檔馬匹勝出。

眼看這一項數據似乎要斷纜之下，最尾第九場三班一哩卻由1檔「童話」（徐雨石馬房）建功，把上述數據延續下來。

七歲灰色德國自購馬「童話」跟現於騎師榜排第三的田泰安十分合拍，他自前仗接手策騎此駒以來，一連三場非冠即亞，當中包括近兩戰未逢敵手。

「童話」今仗贏馬走勢大致上跟上賽無異，本身自1檔出閘後即採取一貫慣性前置跑法，入直路仍猶有餘勁，終取得本身在港首次連勝紀錄。

練馬師徐雨石賽後表示「童話」今仗排1檔出閘，可以自造步速，越走越順，本身今季狀態保持穩定，未來會主攻快活谷同程。

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