今晚（24日）上演本月份最後一次谷草夜馬（下周三31日跑泥地夜賽），九場賽事由第五班馬先打頭陣，12駒角逐1000米短途賽。

法國籍騎師巴度今季長駐香港策騎表現令人滿意，現時贏馬數字僅次於三大高手莫雷拉、潘頓與田泰安，穩居騎師榜第四位。

而且巴度自本月13日刑滿復出後手風甚順，連今場策騎容天鵬「勁飛聖」先拔頭籌，已連續四個賽馬日錄得進賬。

八歲老馬「勁飛聖」自大摩馬房解散後，今季食回頭草重投容廐，結果在巴度胯下取得久違的頭馬，本身對上一次贏馬紀錄已是18年7月11日，當時亦在容天鵬手上掄元。

「勁飛聖」同時造就騎練合作以來，第一次攜手贏馬，而本身現以20分獲勝，加分後且看能否去到26分安全水平？

容天鵬說：「『勁飛聖』今次是第二次在我的馬房服役，牠有許多傷患，賽事演出時跑法被動，若走入面跑時，會畏馬群，走來外閃及昂頭，需要很好的形勢配合才可交出好表現，基於這些原因 ，令牠贏馬充滿難度。」

「『勁飛聖』今場際遇非常好，步速很快，巴度走位一流，出閘很快，並很快切入內欄，又有快步速，可以說是遇到完美的路線途徑 ，才順利取勝，至於下場的際遇如何，真是很難講。」

「今季有機會是牠服役最後的一季，至於馬匹何時退役，我要視乎牠的健康情況，以及需要和馬主再商量而定。」

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至於跑獲第二至四名為「常勝心」、「一路順風」與「榮彩大道」。

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