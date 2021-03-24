沈集成與潘頓近期合作勢不可擋，馬房近五匹頭馬四駒由後者建功，包括今夜（24日）谷戰第二場五班1650米「總統之星」。

「總統之星」上仗由波健士開齋，不過今次帥權還是被潘頓奪去，結果這匹五歲馬終點前力拒時廐九歲老馬「爪皇烈焰」來犯，順利取得連捷。

沈集成憑藉「總統之星」連贏四期未斷纜，季內已累積44場頭馬排名練馬師榜季席，分別落後方嘉柏及蔡約翰十場及九場。

潘頓季內五策沈廐新勝馬，錄得兩冠一亞一季，騎練合作值得信賴。

沈集成說：「『總統之星』曾經有很多傷患，例如腳部腫脹及韌帶有事，我感謝馬主給予耐性和時間等待。」

「由於上場馬兒在波健士胯下贏得很辛苦，因此我今場決定換上潘頓一試。」

「潘頓在快活谷策馬發揮及走位一流，我對他十分有信心。」

「我預計今場取勝後會加五至六分，下場原班跑谷草1650米，可以續配潘頓的話便最理想了。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派34.5及17元，二重彩派317元。

第二至四名順序為「爪皇烈焰」、「明德之星」及「喜進龍」。

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