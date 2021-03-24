第八場三班1200米：「股票傳奇」今季四戰同程獲3W1P表現出色，今仗（24日）升上第三班减負11磅機會依然可睇好，雷神晤騎分多幾蚊仲好。

昨日（23日）開飛7.4倍，5點回上8.6倍，現時落番6.2倍W，2.2倍P。早飛到哂位，今場可以再博W。

「金鷹翱翔」今季跑同程演出準，今仗重配贏馬拍擋周俊樂，機會又嚟。

昨日開飛7.3倍，5點輕輕落到6.4倍，現時6倍W，1.6倍P大熱。早飛浸浸落，睇飛有信心，今場一定要兼顧。

「人和家盛」季初勝後表現不似如期，今仗潘頓肯再騎應有計。

昨日開飛9.9倍，5點企住9.8倍，現時10倍W，2.9倍。已經退哂熱，無人留意可能會跑得好啲。

「富祿」跑佢首本路程點都會有幾腳你睇，昨日開飛15倍，5點回上20倍，現時25倍W，5.8倍P，近乎無飛咁，但博冷無妨。

提供：5股票傳奇、1金鷹翱翔、7人和家盛、3富祿

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