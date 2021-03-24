新一年想要提升工作運或子女讀書運的朋友，可以留意2021辛丑年的「四綠文昌星」，今年該位置位於正東。

「四綠文昌星」的五行屬性為木，主宰範疇為升職、名氣、讀書、進修、文職工作等。

催旺方法很簡單，從事文職的朋友可在辦公室桌子的正東面，可擺放四枝毛筆，並在家中正東位置放置四枝水種富貴竹及九層文昌塔，此局有助工作時頭腦清晰、增強工作升遷運。

家長想小朋友學業成績有所進步，亦可在小朋友房間的正東位置，放四枝毛筆及九層透明或綠色的文昌塔。

今期財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的杏花邨及柴灣；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的馬鞍山及西貢均屬該區財位。

第四場「天火同人」前仗首次出賽已跑第四，實力不俗，只不敵頭馬「實力飛駒」（已退役）四分三個馬位。

上仗由何澤堯策騎，在轉彎時蝕位競跑仍能取勝。

今仗繼續留在四班續由何澤堯策騎，只要發揮正常，有望再下一城。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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