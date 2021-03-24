谷草（24日）今晚跑夜馬，在全場最窄的C加3跑道進行，外檔馬尤其是排10檔的強到不得了，跑罷第六場已有三駒勝出。

當中，首兩駒為同出自姚廐的第三場「海島材子」及第四場「你知我勝」，牠們分別由馬雅及梁家俊爆9倍幾半冷掄元，從而包辦第三口孖寶。

戰至第六場四班一哩，9檔馬亦為9倍多半冷的「好運寶寶」（東廐）沿途跑外叠不怕蝕位，末段在大外欄越衝越勁。

這匹四歲新西蘭自購新馬夥拍公司騎師郭能，力壓內叠一眾追兵率先衝線，一併替自己打開今季及谷戰勝門，亦助灰馬在夜賽重響勝鼓。

「好運寶寶」勝出後，告東尼與郭能季內暫三次合作贏馬均在谷中夜賽，包括一連兩個周三晚先後合作贏「樂盈盈」及「好運寶寶」。

其中，郭能自３月初被馬會宣佈將重新審視其牌照資格以來，於3月份已三勝頭馬，個人大打爭氣波。

如非「好運寶寶」同廐同系馬「夢幻戰士」在第三場於田泰安胯下搏輸做阿二，相關馬主馬氏家族已可雙喜臨門。

第六場二至四名分別為「帝豪大師」、「專一」及「霹靂狂龍」，連贏位派1,240元，成為今晚首條過千元Q。

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