巴西騎師波健士近期實力座騎更不斷流失，繼「鑲白旗」（霍利時馬房）和「箭意」（蘇保羅馬房）由他上名之後，分別改配田泰安和潘頓皆勝出。

而今晚（24日）賽事，相同情況亦有第二場「總統之星」（沈集成馬房）在波健士贏馬後，換潘頓接手添食；到第五場上演之第四班1200米賽事，「紅鬃烈馬」一直由波健士騎開，結果今仗又在易配之下打開勝門，莫雷拉接手即贏。

「紅鬃烈馬」（葉楚航馬房）臨場越賣越熱，結果順利大熱掄元，成為雷神今晚首Win，騎者今季七次於谷草C加3欄角逐均有馬贏。

此外，莫雷拉踏入2021年後至今只騎過葉楚航馬房三駒，結果全部勝出。

第五場單Win及組合獨贏A1分別派27元及16.5元，二重彩派145元。

跑獲第二至四名順序為「魅力星光」、「財駿」與「新威力」。

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