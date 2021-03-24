第七場三班1200米：「壽臣」近兩仗跑同程1W1P，今仗（24日）原庄配搭排到好位機會依然。

昨日（23日）開飛7倍，5點企住7.2倍，現時7.6倍W，1.8倍P。有早飛支持，現時呢個賠率係可以買嘅。

「以戰養戰」上場季內初出跑谷草1000米輕鬆後上跑第五，今仗增程跑1200米強配潘頓似樣。

昨日開飛8.9倍，5點回上9.2倍，現時落番7倍W，2.8倍P。有墊底飛，臨場再落啲飛就更加對辦。

「高明駿將」上場跑同程心存大慾，6.5倍僅以短頭得第二可惜。

今仗換田泰安應想補飛，昨日開飛4.7倍，5點輕輕回上5.8倍，現時6.6倍W，2.2倍P大熱。

早餐飛到位，如場地利後上應可一攻而上，入三甲應無問題。

「競駿天驕」上場用見習生似無心戀戰，今仗換上馬房愛將巴度應會出擊。

昨日開飛11倍，5點回上18倍，現時17倍W，3.9倍P。雖然今場負重磅兼要排最外檔，但番16倍係可以一博。

提供：5以戰養戰、4壽臣、3高明駿將、1競駿天驕

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