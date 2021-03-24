跑馬這回事，人夾馬緣是爭取佳績其中重要因素，正如第七場第三班1200米賽事，羅富全馬房「以戰養戰」至今六次配上潘頓出賽，人馬合作未甩過獎金，獲一冠兩亞兩季一第五。

五歲澳洲自購馬「以戰養戰」來港後上陣過13次，今晚（24日）終在熟手騎師潘頓胯下打開勝門。

「以戰養戰」今仗與騎者故劍重逢，竟以輕鬆姿態贏馬，表現令人意外，馬匹自起步已沿途跟守靚位，入直路一發力更彈離其餘11匹對手，以兩馬位之先首名衝線。

潘頓憑這一匹老拍檔取得今晚第二Win，屬今次賽事第一位騎師起孖。

羅富全馬房剛周日（21日）爆完大冷門49倍「精神威」之後，今期打叠再贏10倍半冷Win「以戰養戰」。

羅富全說：「『以戰養戰』在外地賽績很好，因此我們對牠很大期望，可惜跑了幾場，有時陣上際遇不太好，馬兒搶口難留，需要慢慢適應。」

「此馬今仗除去眼罩，改配開縫眼罩，目的希望牠集中精神之餘，也可以望到少少隔離，不會太重口，騎師潘頓向我匯報，說馬兒改用開縫眼罩後，走來更放鬆。」

「『以戰養戰』右前腳過往做過手術，拿了一粒碎骨出來，我安排牠上從化休息，從化設施很好，我多謝在從化的一班夥記對此馬的照顧。」

「今場我原本我搵何澤堯策騎，不過何澤堯表示一早已答應騎『高明駿將』，我便揾潘頓幫手，怎料田泰安最後取到『高明駿將』。何澤堯再向我索取『以戰養戰』的帥權，我已搵了潘頓騎。」

「既然今場是潘頓贏馬，下場仍會贏配潘頓跑快活谷。」

第七場單Win及組合獨贏A2分別派104元及20.5元，二重彩派913元。

跑獲第二至四名馬匹為「晉神」、「壽臣」及「亮先生」。

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