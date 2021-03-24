「友誼」系資深馬主冼為堅，支持蘇保羅（Paul）多年，囝囝冼雅恩亦係阿Paul忠實粉絲，當中「奇葩」同「精奇」都係多捷馬。

至於現役兩駒「箭意」同「天意」，「箭意」今季已兩捷。

「天意」今晚（24日）谷草跑第二場五班1650米，有機會令細冼生連續兩星期谷草夜賽拉頭馬。

講番「天意」雖然已七歲，但降至五班水平有反彈之力，近三戰得一亞一殿。

唔上名一次就係上仗跑1400米，潘頓走入內欄塞死冇騎過。

今鋪「天意」換田泰安轉跑谷草，有兩大變數，應可復現真身。

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