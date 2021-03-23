周三（24日）第四場「綠魔勇士」初出，同父系有新鮮熱辣嘅打吡冠軍「達心星」，同埋52分贏到過百分嘅「君達星」，更有唔少一出就有表現。

此駒早前停過課但好快操番起，最近試閘彈出未夠半程已望後，拉士稍俾仲拋遠啲，睇嚟夠晒水準一出即食。

「天火同人」一場熱身再出即到位，仲要係沿途走三叠，蝕足腳程入直路都鬥贏，擺到明質素唔差，加上狀態仲弗過上次，有力串條E布馬Q。

第六場「金像非凡」跑三場仗比仗近，上場1400米遲撻著都追到輸短矩離，今次安排轉場加程，又抽到1檔，有機會賺埋形勢開齋。

「霹靂狂龍」季內大勇大熟又夠準，上賽初配周俊樂入位，肯定合拍仲有減磅優勢，串Q最啱。

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