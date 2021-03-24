第二場五班1650米：「勇敢動力」今季喺四班田草經常跑近，今仗終減夠分可落五班跑。

賽前在從化加強操練兼試閘，狀態到晒位，今仗雖初跑谷草1650米，但排到好位兼用周俊樂減磅跑會有幫助。

昨日（23日）開飛10倍，5點11倍，現時16倍W，6倍P。

有墊底飛，有出擊意慾，今場最佳半冷。

「總統之星」上場食指一動，閘前落飛落到6.1倍贏馬開齋。

今仗再跑同程換上潘頓兼排好位，應可會繼續有好表現。

昨日開飛7.5倍，5點企住7.3倍，現時5.1倍W，1.8倍P。

有早餐飛，不過可以熱啲，咁就會更加似樣。

「星河戰駒」前仗跑同程，14倍差啲贏馬。

上場再跑同程用潘頓5.4倍輸，騎師最後二百米無騎過捉實過終點，今仗再跑換上潘明輝一定有賠率。

昨日開飛17倍，5點企住16倍，現時11倍W，3.4倍P。

有墊底飛支持，現時呢個賠率應啱胃口，一定要兼顧。

「明德之星」一定係今季五班馬王，今季九戰谷草1650米全入前五，準到不得了。

今仗相隔一個月再跑同程，又有機會上名。

昨日開飛13倍，5點輕輕回上15倍，現時9.9倍W，2.7倍P。

有些少早飛，不過呢個賠率確實抵買。

提供：3勇敢動力、11總統之星、10星河戰駒、8明德之星

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