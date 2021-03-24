四歲馬系列重頭戲香港打吡大賽在周日（21日）圓滿結束，最終屬全場唯一自購新馬的「達心星」（方廐），在莫雷拉精妙發揮下奪冠，同時亦替新西蘭賽駒近四年三奪此項殊榮。

今夜（24日）谷草賽事，苗禮德馬房「綠魔勇士」初出角逐第四場四班1000米，此駒的年齡、出生地以及父系皆與「達心星」相同。

「綠魔勇士」父系「達先寶馬」服役生涯共摘下五項一級賽冠軍，包括2005年史密夫錦標、新西蘭二千堅尼、奧塔奇毛利錦標（均為1600米）、2007年電報讓賽（1200米）及懷卡托啤酒短途錦標（1400米）。

在港同父馬有不少擅跑谷草短途，包括「君達星」、「積極皇」、「友享友賞」（後兩駒均已退役）等駒皆屬細場好手，其中前駒在谷中1200米累積五捷。

「綠魔勇士」三匹同父同母兄長「法瑪戲團」、Running Man及Flying Trapeze皆已交出頭馬，贏馬途程為1000米至1400米，性能皆是偏向短途。

「綠魔勇士」來港後試閘三次名次非冠即亞，其中去年10月27日試800米草閘力迫應屆主席短途獎亞軍「仁者荃心」（已退役）獲亞軍，走勢吸睛。

從兩線血統顯示，「綠魔勇士」屬正宗短途馬，加上試閘走勢亮眼，因此初出一網打盡絕不為奇。

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