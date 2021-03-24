苗禮德訓練轉倉馬一向成績唔錯，好似今季接手嘅「有得精彩」，轉倉首戰即贏，馬主卓傲團體成員當然開心。

團體經理人之一陳少山 ，亦將個人名下新寵「綠魔勇士」交俾苗禮德訓練。

其實陳生過往養過團體馬「有得威」（已退役），當日呢匹頂班馬贏過G3華商會盃，被冠以「綠魔」稱號，佢當然希望「綠魔勇士」好似前駒咁叻。

睇番呢匹四歲仔落地試三次大閘得兩冠一亞，展現搶錢腳，初出跑谷草1000米啱晒腳法，買定先驚走寶。

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