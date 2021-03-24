周三（24日）頭場五班最短途，先博降班的「常勝心」，死路程之馬在四班已多次入位，今次難得排一檔起步進可攻退可守，坐位望贏。

另一匹可取近兩仗跑同程表現失色的「多多利高」，不過這兩場一仗留得較後，而另一仗則一早望空情有可原，今仗只要早段找到遮擋，有權變身。

至於尾場三班一哩，有多駒在3月3日兩組同班同程跑入前列，其中當日尾場頭馬時間較慢的一組冠季軍「童話」及「歡欣福星」皆可再博，因為該役亞軍馬「喜駿駒」剛在周日跑二班賽亦能上名，可見水準較高。

前駒排一檔，跑法上會更主動；後駒上仗有點車前倒後才飲恨，後上馬排大外檔影響不大，一放一追可再度前列歸來。

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