第三場四班1650米：「皇寶」上場初跑此程由薛恩騎，閘前落飛落到15倍開跑，最終跑第二表現有進，今仗再跑同程強配雷神應要交代。

昨日（23日）開飛2.6倍，5點企住2.6倍硬淨，現時2.7倍W，1.5倍P。

早飛硬淨，質新馬應有進步，今場條件好，WP首選。

「夢幻戰士」大前仗贏此程，上仗再跑同程仍能入Q，畢竟係同程專家，今仗乘勇再跑。

昨日開飛6.3倍，5點輕輕回上7.5倍，現時7.3倍W，2.1倍P。

有早飛支持，應入三甲。

「馬主星輝」上仗跑同程第四表現不過不失，今仗再跑同程，潘頓肯再騎還好。

昨日開飛8.7倍，5點企住8.5倍，過關飛後現時5.3倍W，1.6倍P。

早飛唔算多，但現時賠率吸引都要預佢一票嘅。

「醉醒神」前仗11倍贏馬食到飽，上場有飛輸到唔似真，唔需要太介懷，今場捲土重來又可能會認真返。

昨日開飛18倍，5點回上26倍，現時45倍W，8.4倍P。

明顯無飛，不過始終係識贏，現時賠率咁好分，一定要拖。

提供：10皇寶、3夢幻戰士、6馬主星輝、8醉醒神

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