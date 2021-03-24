馬會今午（24日）公佈有兩駒轉換馬房，包括「鎂之妙」及「電路六號」。

牠們分別為來自新西蘭的五歲本地拍賣馬及四歲澳洲自購馬，同樣在港尚未勝出頭馬。

「鎂之妙」由賀廐轉至苗廐，以後者處理來投馬的作風及成績計，此駒應有一定前景。

「鎂之妙」剛周日（21日）跑過四班田草1400米，賽後被競賽小組指其出閘緩慢，以及被着令必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

「電路六號」從文廐轉投姚廐，本身是「電路」系較質新成員之一，沒有傷患紀錄，未有應有開齋之機。

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