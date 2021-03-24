姚本輝在今晚（24日）谷草夜馬氣勢如虹，憑藉第三場「海島材子」及第四場「你知我勝」兩匹排第十檔的賽駒包辦第三口孖寶，派彩1,077.5元。

「你知我勝」前仗在四班谷草1000米開齋，經過一場賽事調整後，這匹三歲馬即在梁家俊胯下在同程重開勝門，爆9.5倍半冷摘下本身第二捷。

姚本輝繼去年12月6日憑「百寶袋」及「神駿馬車」起孖後，相隔逾三個半月再於同日賽事梅開二度。

在賽事最後階段，莫雷拉策騎的「明月生輝」受到嚴重阻礙，騎者須抽起座騎過終點，屆時或有騎師須因此被罰停賽。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派95及38元，二重彩派416元。

第二至四名順序為「勝利在手」、「天火同人」及「超額認購」。

前四名鞍上人梁家俊、周俊樂、何澤堯及潘明輝均是本土騎師，四連環及四重彩分別派1,212元及24,537元。

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