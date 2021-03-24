澳門前冠軍騎師馬雅嚟到香港發展，表現不似預期，上陣七期只得7季，但此子騎一啲下風馬反而有驚喜。

剛周日（21日）四班1600米隻99倍大冷門「日日夠」，最後200米一度似模似樣，結果都跑入冷腳。

再遠少少喺月初谷草夜馬，馬雅騎「魅影揚飛」克服12檔，直路拉出大外叠越追越勁，亦衝入一席季軍，耐性、膽色、智慧缺一不可。

正如馬雅自己話齋，香港賽事同澳門、新加坡完全唔同，自己需要時間適應，從好方面去睇，此子已連續四期有馬上名，屬進步現象。

馬雅有冇向同鄉莫雷拉同波健士取經就不得而知，不過，莫雷拉都算唔話得，馬雅嚟港後，暫時都未有私家車代步。

而喺跑馬地夜賽，雷神就做咗馬雅嘅「柴可夫」，載佢由沙田馬場騎師宿舍到快活谷馬場，完場後再車佢返入沙田馬場，然後先返屋企休息。

雷神已搬離騎師宿舍多時，專誠花多少少時間車鄉里出入，非常好人！

撰文：林湛穎

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