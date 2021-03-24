今夜（24日）谷草賽事在全場最狹窄C加3跑道進行，馬會目前掛好至快地牌，度地儀指數為2.70，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

最近2月24日同一移欄，雖然1至3檔包辦逾半頭馬，不過直路明顯「外好過內」。

如「贏科超影」、「百步穿雲」、「威星神駒」及「綠色有運」都係在外叠場地衝入前兩名，所以不需過份側重前置馬。

今戰列陣馬中，第五場「陽明亮亮」曾於谷草C加3欄兩度勝出，亦是全場唯一贏過此移欄之參戰馬，憑較佳場地性能兼抽得3檔參賽不妨秤先。

另外，第七場「日日靚」上賽正是於谷草C加3欄勝出，贏完等番同一欄位再跑，立心爭取三連捷。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199