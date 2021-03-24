周三（24日）有多駒初跑谷草，其中一匹受注目者是呂健威馬房之「紫菜福星」。

「紫菜福星」來港兩季八戰均在田草上陣，並於今季初由何澤堯勝出田草1400米。

此駒其後轉往1600米發展，然而演出不似預期，只能取得兩席第三。

「紫菜福星」今次首度轉戰谷草，賽前並沒有谷閘考驗，究竟此駒能否應付谷草？

「紫菜福星」父系「藤爵士」，幾匹在港子嗣均擅谷草1650米，其中「君子承諾」（已退役）曾四勝同程，而現役馬「狂舞派」曾兩勝同程。

周三「紫菜福星」將出戰第六場四班1650米，何澤堯不放手，不容忽視。

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