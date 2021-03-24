第六場四班1650米：「紫菜福星」今場（24日）轉跑谷草1650米，能夠贏田草1400米嘅大多合適。

昨日（23日）開飛9.8倍，5點企住9.6倍，現時5.4倍W，3倍P。有早飛支持，今仗可以掃哂。

「好運寶寶」上場跑同程留得太後唔似樣，今仗再跑應該會晤同，郭能前途未卜，有得跑就實跑。

昨日開飛10倍，5點9.5倍，現時9.9倍W，2.9倍P。有墊底飛，現時呢個賠率啱胃口，要拖。

「霹靂狂龍」今季表現出色，今仗初跑谷草1650米應冇問題，谷草1200米上名，跑1650米只會更好。

昨日開飛13倍，5點落到9.7倍，現時8.1倍W，2.3倍P。早餐飛到位，今場一定要兼顧。

「專一」今場轉葉廐初出跑首本路程兼用愛將潘頓，馬房擺明想省招牌。

昨日開飛2.8倍重飛，5點企住2.7倍，現時3.2倍W，1.6倍P。

早飛當然勁，不過最近都搏咗幾場失手用咗體力，睇吓今仗仲頂唔頂到，而且又熱咗啲，位望較高。

提供：5紫菜福星、6好運寶寶、8霹靂狂龍、1專一

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