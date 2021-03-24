前日（22日）馬會公布英國騎師班德禮獲發騎師牌照來港，生效日期為四月十六日，令稍後騎師數目增至二十三位。

事實上現時騎師數目都算多，只是騎輕磅馬的騎師少，所以騎師僧多粥少的問題已浮現，有很多下游騎師根本搵唔到座騎。

不過今次班德禮獲發牌，令網上有迴響，大家都估郭能稍後要研訊其牌照事宜，是否已斷定了死罪，無得翻身？

因為剛好走一個騎師，然後來返一個英國騎師，一出一入似乎啱數。

馬迷現時在網上是這樣推測，究竟最終郭能是否可大步檻過仍是未知之數，不過若然可安然度過，相信下季想繼續在港發展已是微乎其微的事了。

撰文：關志彬

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