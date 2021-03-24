馬會今天（24日）宣佈一駒退役，此乃今屆香港打吡大賽參戰馬「包裝永勝」（希斯馬房）。

盛傳身價高達1,600萬港元的「包裝永勝」，來港前為春季冠軍錦標及蘭域堅尼兩項一級賽冠軍，賽績相當顯赫。

憑藉本身在彼邦的級數，加上獲得潘頓垂青，不少人認為「包裝永勝」屬今屆四歲馬系列的爭標熱門分子。

不過這匹四歲馬來港後表現未如預期，上陣五次僅在一場二班賽及四歲馬系列次關香港經典盃兩度跑獲季軍，其餘三戰均三甲不入，包括在周日（21日）落幕的香港打吡大賽僅以尾三過終點，表現令人大失所望。

據悉「包裝永勝」在港退役後，幕後將會將此駒運回澳洲服役，且看能否藉此東山再起。

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