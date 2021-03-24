馬主黃偉誠過往同朋友養過「三和福將」（已退役），喺賀賢手上贏過五場。

黃生當然信晒佢，所以自己名下嘅「霹靂狂龍」都係交畀賀賢訓練。

呢匹馬今季交到貨，跑五場得兩冠兩亞一季，上名率百分百。

幕後安排今晚（24日）轉跑谷草1650米，雖然過往跑四次同程無功，但當時狀態未起唔作得準。

上仗此駒初配周俊樂跑1400米放急咗都有第三，今鋪周同學應可以將呢條狂龍舞得更好。

話時話，賀賢早前有唔少馬離巢，反而激發到馬房頻頻贏馬，剛啱憑「北極光」贏得在港從練500 Win，話唔定第501場勝仗就係「霹靂狂龍」。

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