希斯馬房今季演出令人失望，他暫時勝出14場頭馬，當中四W來自谷草。

周三（24日）谷草夜馬，希斯派出四駒上陣，其中第四埸四班1000米之「發贏喜」將初戰谷草。

「發贏喜」在港首戰田草1000米，由於出閘笨拙，因而早段落後，但最後四百米交出22秒82追入第六，試準走勢。

今次「發贏喜」將初配眼罩上陣，這匹「展雄才」之子嗣，不少在港同父馬，均配眼罩取勝。

包括已退役之「翡翠福星」、「超強快駒」及「金剛秀」，至於現役馬「生生勝勝」及「帝豪寶駒」同樣配眼罩贏馬。

「發贏喜」今戰初跑快活谷，而且用楊明綸必受冷落，加眼罩隨時爆畀你睇！

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