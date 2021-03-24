澳門賽馬本星期恢復編排打叠跑賽期，周五舉行（26日）沙地夜賽，翌日周六（27日）則上演草地日馬。

當中周五沙地夜馬，共設五場賽事，當晚尾場第三、四班（60至35分）賽事，前香港馬「駿王」將首度於澳門氹仔馬場披甲上陣。

「駿王」運往澳門服役之後，已改名為「駿王仔」，以八歲之齡再戰沙場，現時登記馬主屬劉小慧。

「駿王」在港服役時，馬主為藝人蘇志威，馬匹在鄭俊偉訓練下共上陣22次獲2冠1亞，共取得121萬元獎金。

馬主蘇志威與太太劉小慧，去年原本已安排「駿王」移居新西蘭過退休生活，但事隔幾個月又將愛駒運往澳門，繼續競賽生涯。

「駿王」現已易名「駿王仔」，運往澳門一段時間熟習環境之後，取得試閘及格，符合出賽條件卒之重披戰袍。

此駒在當地由冠軍練馬師錢健明訓練，周五首戰出爭沙地1350米，配上南非籍騎師艾比執韁，為該場掛頭牌1號馬匹，負133磅上陣，且看操足而戰的「駿王仔」能否打響頭炮。

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