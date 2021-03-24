城中名人許晋亨與李嘉欣夫婦名下「寶」系陣營有頗多能夠躋身高班，包括「一寶」、「貳寶」（均已退役）及「玖寶」，養馬運不俗。

今夜（24日）谷中夜馬，兩人名下「皇寶」將角逐第三場四班1650米，屆時將由榜首騎師莫雷拉執韁。

雷神以往多次策騎「寶」系馬上陣，不過除了在2014年兩度策騎「貳寶」獲勝以外，夥拍「七寶」（已退役）及「玖寶」皆只能屈居亞軍，殊不夠運。

「皇寶」上仗初跑谷草一哩立即獲得亞軍，僅不敵季內已摘下三Win的「雙節棍」（方廐），可謂非戰之罪。

今仗「皇寶」續跑1650米並強配雷神，戰意毋須懷疑，今仗開齋機會相當樂觀。

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