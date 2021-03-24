在今晚（24日）谷草夜賽舉行之前，巴西籍騎師馬雅在港出賽42次連Q都未入過，而且更有策騎「有視力」（姚本輝馬房）未到終點已垂手，幾乎季軍不保蝦碌鏡頭出現，表現評價一般。

然而馬雅亦把握今戰第三場第四班1650米弱組賽事，替姚廐爆出半冷Win「海島材子」，一掃悶氣，取得今次在港出任公司騎師以來首場頭馬。

「海島材子」季內曾於波健仕胯下打開勝利之門，無巧不成話，今次又在另一位森巴騎師胯下奏捷。

「海島材子」今場從中檔殺上，險勝對手馬頭位，除助馬雅打響頭炮之外，亦替姚廐打破自2月17日贏馬後不勝之悶局。

姚本輝說：「『海島才子』很有鬥心，末段數駒在短兵相接鬥馬時，我以為馬兒跑得位置，結果順利取勝，當然開心。」

「『海島才子』身形細細，適合跑快活谷，今場檔位不好，馬兒幸運地搵到位。」

「由於馬雅是新騎師，初來報到，比較是容易卜座騎，馬兒下仗仍會跑快活谷，繼續配馬雅。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派99元及24元，二重彩派666元。

跑獲第二至四名馬匹為「夢幻戰士」、「好友無敵」與「皇寶」。

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