馬主永同發團體以往支持霍利時，但近年開始轉投容天鵬懷抱，合作首駒「永同天下」服役時取得三W。

現役嗰匹「永同歡欣」亦贏過兩場，季內仍未交代，今晚（24日）起用馬雅跑第八場三班1200米。

由於騎者未開齋，台前幕後都恨贏，肯定晒冷搏甩髀。

「永同歡欣」上季尾因左肱骨受傷，唞咗七個月才復出，今季跑五次零上名，但評分降回三班水平應可反彈。

上場「永同歡欣」跑谷草1200米排十檔，都後追不錯得第五，今仗再爭同程，轉抽一檔形勢大好，馬雅當然要珍惜呢匹餐士馬。

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