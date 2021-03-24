周三（24日）第八場三班1200米，三大師傅莫雷拉、潘頓及田泰安胯下座騎「騰飛塔」、「人和家盛」及「股票傳奇」，相信大熱門會在其中。

然而絕對不能忽視由周俊樂重策之霍廐馬「金鷹翱翔」，此駒同程八戰一冠三季，上名率高達五成，而在港唯一頭馬正是由周俊樂主理。

「金鷹翱翔」當晚同程贏馬時間是1分09秒28，這個時間較「人和家盛」及「股票傳奇」都要優勝。

而「騰飛塔」則為田草頭馬，今次首次渡江出戰兼初跑夜馬，能否交出成績是個未知數？

「金鷹翱翔」今次排4檔起步，應可盡展速度沿欄自領，有望在同程增添進賬。

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